Индекс вспышечной активности впервые с начала лета достиг «красного уровня»

«Модели показывают, что завтра должен начать регистрироваться геомагнитный отклик на всплеск солнечной активности, так как до Земли дойдут первые, пока слабые, выбросы плазмы, покинувшие Солнце трое суток назад в самом начале текущего всплеска. Основное геомагнитное воздействие ожидается в интервале с пятницы по воскресенье. В этот же период могут возобновиться интенсивные полярные сияния», — уточняется в сообщении.