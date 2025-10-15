Создан ИИ-помощник для проектирования наноструктурированных материалов

Первые эксперименты с этой системой показали, что она способна выдавать точные ответы в 81% случаев и в процессе ее работы возникает небольшое число галлюцинаций за счет использования специальных алгоритмов, проверяющих уместность запросов и сравнивающих сгенерированные ответы с данными из статей-источников. Также используемые в приложении наборы научных публикации можно легко масштабировать и расширять без полной перестройки системы, что позволяет поддерживать актуальность знаний помощника, подытожили ученые.