Омичи в среднем ищут работу больше пяти месяцев

В первом полугодии 2025 года среднее время поиска работы в Омской области составило 4 месяца 29 дней, согласно данным аналитиков FinExpertiza, основанным на информации Росстата. Для сравнения, в среднем по России на трудоустройство уходит 5 месяцев и 8 дней — это на полгода быстрее, чем в прошлом году.
Наиболее быстро находят работу в Саратовской области, где на это уходит в среднем 1 месяц и 12 дней. Меньше двух месяцев нужно для поиска работы в Астраханской, Ульяновской областях и Чукотском автономном округе.
В то же время, наибольшее время на трудоустройство тратят жители Амурской области и Забайкальского края, где процесс может занять около 10 месяцев.
Что касается возрастных групп, то молодые соискатели в возрасте 15−24 лет находят работу за 4 месяца, специалисты 25−34 лет — за 5 месяцев, а кандидаты в возрасте 35−49 лет — за 5,5 месяцев. Для людей старше 50 лет этот срок превышает 6 месяцев. Однако, несмотря на это, кандидаты старше 70 лет находят работу быстрее, чем соискатели в возрасте 25−34 лет, в среднем за 4,7 месяца. Это связано с наличием вакансий с неполной занятостью, а также с государственными программами поддержки пожилых работников и меньшей конкуренцией за такие позиции.