Омичи в среднем ищут работу больше пяти месяцев

Что касается возрастных групп, то молодые соискатели в возрасте 15−24 лет находят работу за 4 месяца, специалисты 25−34 лет — за 5 месяцев, а кандидаты в возрасте 35−49 лет — за 5,5 месяцев. Для людей старше 50 лет этот срок превышает 6 месяцев. Однако, несмотря на это, кандидаты старше 70 лет находят работу быстрее, чем соискатели в возрасте 25−34 лет, в среднем за 4,7 месяца. Это связано с наличием вакансий с неполной занятостью, а также с государственными программами поддержки пожилых работников и меньшей конкуренцией за такие позиции.