Движение трамваев остановилось в Минске 15 октября

«Минсктранс» сказал минчанами о случившейся остановке трамваев.

Источник: Комсомольская правда

Движение трамваев остановилось в Минске 15 октября Подробности озвучили в пресс-службе «Минсктранса».

По данным пресс-службы, в среду, 15 октября, с 13.17 на РК ДС «Зеленый Луг» по причине отсутствия напряжения на контактной сети случилась остановка движения трамваев, следующих по маршрутам № 1, 5, 6.

В «Минсктрансе» обратили внимание, что движение травмаев № 1 и 6 было орагнизовано до диспетчерской станции «Озеро», а № 5 — до «Змiтрака Бядулi». Кроме того, также был организован временный автобус № 906 «ДС Карбышева — Красная».

Кстати, «Минсктранс» сказал, в каком транспорте можно оплатить проезд банковской картой.

