Омский Россельхознадзор задержал 80 кг коры на границе с Казахстаном

13 октября управление Россельхознадзора по Омской области пресекло попытку нелегального вывоза крупной партии древесной коры в Казахстан. Груз задержали на контрольно-пропускном пункте «Исилькульский».
Гражданин пытался перевезти 80 кг продукции, которая относится к категории высокого фитосанитарного риска. Основным нарушением стало отсутствие сертификата, подтверждающего безопасность груза. Это требование является обязательным согласно международным карантинным правилам.
Транспорт с корой возвратили на территорию России. В отношении перевозчика возбудили дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ.
С начала 2025 года это уже 73-й случай незаконного вывоза подкарантинной продукции на данном участке границы. Всего инспекторы задержали более 483 тонн грузов, 9 тысяч единиц и 213 кубических метров продукции.
