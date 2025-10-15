Ричмонд
Омский Россельхознадзор задержал 80 кг коры на границе с Казахстаном

Груз пытались вывезти без фитосанитарного сертификат.

Источник: Комсомольская правда

13 октября управление Россельхознадзора по Омской области пресекло попытку нелегального вывоза крупной партии древесной коры в Казахстан. Груз задержали на контрольно-пропускном пункте «Исилькульский».

Гражданин пытался перевезти 80 кг продукции, которая относится к категории высокого фитосанитарного риска. Основным нарушением стало отсутствие сертификата, подтверждающего безопасность груза. Это требование является обязательным согласно международным карантинным правилам.

Транспорт с корой возвратили на территорию России. В отношении перевозчика возбудили дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ.

С начала 2025 года это уже 73-й случай незаконного вывоза подкарантинной продукции на данном участке границы. Всего инспекторы задержали более 483 тонн грузов, 9 тысяч единиц и 213 кубических метров продукции.

Ранее мы писали, что омичи употребляют сахар в четыре раза больше нормы.