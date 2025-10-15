Школу искусств в городе Любиме Ярославской области оснастили оборудованием

Новые музыкальные инструменты и оборудование поступили в детскую школу искусств города Любима в Ярославской области по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
Учреждение закупило фортепиано, четыре домры, четыре балалайки, две гитары с комбоусилителем, пять баянов, синтезатор, блок-флейту, интерактивную доску, ноутбук, видеопроектор и 49 комплектов учебников.
«Мы создаем комфортные условия для развития творческого потенциала детей, воспитываем будущих ценителей искусства, музыкантов и художников, — рассказала министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова. — Благодаря национальному проекту “Культура” Детская школа искусств Любима в 2022 году была капитально отремонтирована, в 2023 году в ней открыли виртуальный концертный зал. Оснащение школы музыкальными инструментами продолжается уже благодаря новому национальному проекту “Семья”».
В настоящее время в ДШИ работают хоровое и народное отделения, а также отделение фортепиано. Там обучаются 102 юных музыканта: по предпрофессиональным программам — 85 человек, по общеразвивающим — 17. Воспитанники учреждения регулярно становятся лауреатами конкурсов разного уровня и обладателями областных стипендий.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.