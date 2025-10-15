Ричмонд
Аудитория Мax превысила 45 млн человек

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Аудитория национального мессенджера Max с момента его запуска превысила 45 млн человек, было отправлено свыше 3 млрд сообщений. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе платформы.

«Аудитория Мax превысила 45 млн человек», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что пользователи с момента запуска мессенджера отправили более 3 млрд сообщений и совершили более 700 млн звонков, а количество чатов выросло до 6,5 млн.