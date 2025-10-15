Средство от ожирения семаглутид замедляет наступление алкогольного опьянения

Эти замеры показали, что прием семаглутида существенным образом замедлил всасывание алкоголя в первые 20−30 минут после употребления каждой порции спиртного, а также в несколько раз снизил выраженность субъективных ощущений опьянения. В этом отношении он кардинально отличается от уже одобренных препаратов для борьбы с алкоголизмом, мешающих спирту воздействовать на мозг, но не блокирующих его поступление в кровоток. Это делает семаглутид и его аналоги особенно интересными для дальнейшего изучения, подытожили ученые.