Ночные снегопады ожидаются в Челябинской области 16−18 октября

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью повсеместно пройдут небольшие, местами — умеренные осадки в виде дождя, на севере — ледяного дождя и мокрого снега. Днем кое-где небольшие осадки и преимущественно в виде дождя. Ночью и утром в отдельных районах образуются туманы, гололедные явления (гололед, на отдельных участках дорог гололедица, отложение мокрого снега на провода). Ветер юго-восточный 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха 16 октября ночью от нуля до плюс 5, при прояснении — до минус 5 градусов, днем плюс 8−13, в горах — до 3 градусов.