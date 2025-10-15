Ночные снегопады ожидаются в Челябинской области 16−18 октября

Это следует из краткосрочного прогноза регионального ЦГМС.
В ближайшие дни влияние атмосферного фронта на погоду Уральского региона сохранится. Узкий язык теплого воздуха, поступивший с южными ветрами, через двое суток растворится в более холодной массе воздуха, поступающего с запада ЕТР, поэтому в ближайшие дни удержится неустойчивая прохладная погода, говорят в УУГМС.
В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью повсеместно пройдут небольшие, местами — умеренные осадки в виде дождя, на севере — ледяного дождя и мокрого снега. Днем кое-где небольшие осадки и преимущественно в виде дождя. Ночью и утром в отдельных районах образуются туманы, гололедные явления (гололед, на отдельных участках дорог гололедица, отложение мокрого снега на провода). Ветер юго-восточный 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха 16 октября ночью от нуля до плюс 5, при прояснении — до минус 5 градусов, днем плюс 8−13, в горах — до 3 градусов.
В пятницу облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах на дорогах гололедица. Днем местами небольшие осадки, но только в виде дождя. Ветер южной четверти 4−9 м/с. Температура воздуха 17 октября ночью от минус 2 до плюс 3 градусов, днем плюс 3−8.
В субботу облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега, на востоке — умеренные, в отдельных районах на дорогах гололедица. Днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега, на востоке — умеренные. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с.