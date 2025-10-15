В столичном районе Очаково-Матвеевское построят дом по программе реновации

Новостройку для расселения аварийного жилого фонда возведут в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы, сообщила председатель московского комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская. Высокие темпы строительства жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Выпущен градостроительный план земельного участка площадью около 0,4 гектара на Веерной улице. На территории появится жилой дом предельной площадью 15 тысяч квадратных метров», — рассказала Княжевская.
Новостройку обеспечат хорошей транспортной доступностью благодаря расположенной рядом с ней станции «Матвеевская» четвертого Московского центрального диаметра. Неподалеку также находятся Матвеевский лес и природный заказник «Долина реки Сетунь» — один из крупнейших в черте города.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.