В Симферополе завершился сезон работы фонтанов в парках и скверах

В Симферополе завершился сезон работы фонтанов: сегодня были отключены все водные объекты, находящиеся на балансе предприятия, сообщает пресс-служба МБУК «Парки столицы».
В ближайшее время подрядные организации проведут комплекс работ по подготовке фонтанов к зиме. В частности, специалисты сольют воду из гидросистем, очистят чаши фонтанов, проведут чистку насосов, проверку форсунок и необходимый ремонт оборудования.
Такие меры необходимы для сохранение технического состояния фонтанов и предотвращения возможных порождений в холодный период. Весной 2026 года фонтаны вновь заработают.
Ранее мы писали, что в Евпатории появится пешеходный фонтан. Заметить его будет не сложно, так как размеры не миниатюрные: 10,8 на 2,4 метра. И располагаться он будет в пешеходной зоне центральной аллеи.