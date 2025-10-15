Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Симферополе завершился сезон работы фонтанов в парках и скверах

Фонтаны снова заработают весной следующего года.

В Симферополе завершился сезон работы фонтанов: сегодня были отключены все водные объекты, находящиеся на балансе предприятия, сообщает пресс-служба МБУК «Парки столицы».

В ближайшее время подрядные организации проведут комплекс работ по подготовке фонтанов к зиме. В частности, специалисты сольют воду из гидросистем, очистят чаши фонтанов, проведут чистку насосов, проверку форсунок и необходимый ремонт оборудования.

Такие меры необходимы для сохранение технического состояния фонтанов и предотвращения возможных порождений в холодный период. Весной 2026 года фонтаны вновь заработают.

Ранее мы писали, что в Евпатории появится пешеходный фонтан. Заметить его будет не сложно, так как размеры не миниатюрные: 10,8 на 2,4 метра. И располагаться он будет в пешеходной зоне центральной аллеи.