Компания из Перми завоевала золото на выставке WorldFood Moscow 2025

Производственно-торговая компания «Ориент» из Перми стала лучшей в одной из номинаций конкурса продукции на выставке WorldFood Moscow 2025. Мероприятие прошло с 16 по 19 сентября в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве агропромышленного комплекса Пермского края.
Золотую медаль компания завоевала в номинации «Чай и кофе» за линейку чаев с сублимированным соком и уникальные авторские купажи. Компания «Ориент» вошла в число восьми организаций Прикамья, продукция которых была представлена на стенде, организованном центром поддержки экспорта и центром «Мой бизнес».
Участниками выставки в Москве стали более 100 предприятий из 30 стран и 60 регионов России. В рамках мероприятия компании получили возможность представить новинки, провести важные переговоры и получить ценные отзывы.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.