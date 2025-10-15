Ограничение движения продлено на ряде улиц Новосибирска

До 27 октября остаётся перекрытым участок ул. Римского-Корсакова вблизи дома № 2а по ул. Пархоменко (возле стадиона «Сибсельмаш»). Так же, до 30 октября останется закрытым для проезда Комсомольский проспект на участке между домами № 18 и № 24 (от ул. Ленина до ул. Салтыкова-Щедрина).