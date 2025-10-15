Ограничение движения продлено на ряде улиц Новосибирска

В Новосибирске администрация города сообщила о введении временных транспортных ограничений в нескольких районах: Ленинском, Октябрьском и Центральном округе.
До 27 октября остаётся перекрытым участок ул. Римского-Корсакова вблизи дома № 2а по ул. Пархоменко (возле стадиона «Сибсельмаш»). Так же, до 30 октября останется закрытым для проезда Комсомольский проспект на участке между домами № 18 и № 24 (от ул. Ленина до ул. Салтыкова-Щедрина).
Причиной данных мер стало увеличение масштаба ремонтных мероприятий, осуществляемых организацией ООО «НТСК» на объектах теплоснабжения.
С 14 октября и до 15 ноября будет ограничено движение по ул. Бориса Богаткова в районе дома № 82 на пересечении с ул. Кирова (ул. Восход, 32).
Данное ограничение обусловлено ремонтными работами, проводимыми ООО «НТСК» на тепломагистрали.
Участникам дорожного движения рекомендуется проявлять повышенное внимание, следовать указаниям дорожных знаков и информационных табло, а также соблюдать правила дорожного движения.