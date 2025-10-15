В Бугуруслане в Оренбургской области отремонтировали детский сад № 2

Капитальный ремонт завершился в детском саду № 2 города Бугуруслана в Оренбургской области. Масштабные работы в учреждении провели по нацпроекту «Семья», сообщили в городской администрации.
В ходе комплексной модернизации в порядок привели фасад здания. Также специалисты выполнили внутреннюю отделку всех помещений, заменили мебель. Для обеспечения безопасности в детском саду установили автоматическую пожарную и охранную сигнализации, систему оповещения антитеррористической безопасности, видеонаблюдение и видеодомофоны. Помимо этого, была обновлена прилегающая территория: там обустроили игровые площадки, установили освещение и ограждение.
В детском саду № 2, воспитанниками которого являются свыше 270 детей, работают 23 воспитателя. Особое внимание на занятиях уделяется конструированию и робототехнике. Отметим, что в 2024 году учреждение стало победителем во Всероссийском открытом смотре-конкурсе «Детский сад года».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.