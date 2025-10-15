В деревне Шошкино Красноярского края открыли фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) ввели в эксплуатацию на территории деревни Шошкино в Красноярском крае по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Медпункт установили вместо прежнего ФАПа, здание которого перестало соответствовать санитарным нормам, сообщили в минздраве региона.
Новое медучреждение оснастили аппаратами для проведения ЭКГ, автоматическим дефибриллятором и другим оборудованием, здание также подключили к высокоскоростному интернету. В ФАПе предусмотрены кабинеты для приема, прививок и процедур, есть зона ожидания. Для маломобильных посетителей оборудован пандус. В медпункте жители деревни смогут получать плановую и неотложную помощь, пройти вакцинацию и диспансеризацию, приобрести необходимые лекарственные препараты.
Кроме того, в Большемуртинско-Сухобузимском округе по нацпроекту проводится капитальный ремонт поликлиники села Сухобузимского, которая также обслуживает население Шошкина. Ремонт планируется закончить в ноябре этого года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.