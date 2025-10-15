Ростовская область собирается взять 12 кредитов на сумму почти 25 млрд рублей

12 банковских кредитов на общую сумму почти 25 миллиардов рублей собирается взять Ростовская область у банков. Это следует из поданных заявок на портале Госзакупок.
Министерство финансов региона объявило о проведении двенадцати конкурсов на получение заемных средств. Согласно опубликованной документации, 11 кредитов составят по два миллиарда рублей каждый. Двенадцатый заем будет больше — 2,36 миллиарда рублей.
Общая сумма процентов по всем кредитам может достичь почти 15 миллиардов рублей. Предельная ставка установлена на уровне 20,5 процентов годовых. Она является плавающей и зависит от ключевой ставки Центрального банка.
Кредиты планируется привлечь с 17 ноября 2025 года по 31 октября 2028 года. Полное погашение долга должно состояться не позднее 15 ноября 2028 года.
Полученные средства направят на финансирование дефицита областного бюджета. Часть денег пойдет на погашение существующих долговых обязательств региона.
