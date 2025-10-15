Дворец детского творчества в подмосковной Лобне открылся после капремонта

В ближайшее время работы по благоустройству будут продолжены на прилегающей территории. Там планируется оборудовать площадку для лазертага, полосу препятствий и установить малые игровые формы. Как сообщалось ранее, до начала работ помещения центра находились в неудовлетворительном состоянии, все инженерные системы требовали замены и модернизации.