Дворец детского творчества в подмосковной Лобне открылся после капремонта

Капитальный ремонт во Дворце детского и юношеского творчества «Планета талантов» в микрорайоне Красная Поляна городского округа Лобня в Московской области завершился в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Обновленное здание ввели в эксплуатацию, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
В рамках ремонта, который охватил здание площадью почти 1 тыс. кв. м, были выполнены фасадные и кровельные работы, благоустроена входная группа. Полностью заменены все инженерные системы: электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализация, вентиляция и кондиционирование. Для занятий закуплены новая современная мебель и оборудование.
В ближайшее время работы по благоустройству будут продолжены на прилегающей территории. Там планируется оборудовать площадку для лазертага, полосу препятствий и установить малые игровые формы. Как сообщалось ранее, до начала работ помещения центра находились в неудовлетворительном состоянии, все инженерные системы требовали замены и модернизации.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.