Медали всероссийских соревнований по фехтованию разыграли в Ярославле

«Соревнования носят имя ярославского спортсмена Михаила Бородина и проводятся в Ярославле уже в 27-й раз, — рассказала заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель. — В этом году в турнире приняли участие около 300 человек в двух возрастных категориях: юноши и девушки до 15 лет и до 18 лет. Соревнования предоставили участникам прекрасную возможность продемонстрировать свое мастерство, получить новый соревновательный опыт, пообщаться с единомышленниками, побороться за почетные награды».