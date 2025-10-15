Медали всероссийских соревнований по фехтованию разыграли в Ярославле

Всероссийский турнир по фехтованию на рапирах состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе Ярославля в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Побороться за награды приехали спортсмены из 17 субъектов страны, сообщили в Региональном центре спортивной подготовки.
«Соревнования носят имя ярославского спортсмена Михаила Бородина и проводятся в Ярославле уже в 27-й раз, — рассказала заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель. — В этом году в турнире приняли участие около 300 человек в двух возрастных категориях: юноши и девушки до 15 лет и до 18 лет. Соревнования предоставили участникам прекрасную возможность продемонстрировать свое мастерство, получить новый соревновательный опыт, пообщаться с единомышленниками, побороться за почетные награды».
По итогам турнира, который проходил с 5 по 8 октября, участники до 18 лет, занявшие 1−5-е места, получили спортивный разряд «кандидат в мастера спорта», ребятам до 15 лет, завоевавшим золото, серебро и бронзу, был присвоен первый спортивный разряд. Ярославскую область на турнире представил воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 10 Семен Старостин, он занял третье место.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.