В Москве открылась выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM

На ней представлены товары из России, Южной Кореи, ОАЭ и Италии.

Выставка InterCHARM 2025 проходит в Москве с 15 по 18 октября, на ней можно познакомиться с российскими товарами из отрасли косметики и парфюмерии. Эта сфера развивается при поддержке нацпроекта «Новые материалы и химия», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

На мероприятии свою продукцию презентуют 1452 компании со всего мира. Почти половину экспозиции занимают бренды из России — 681 участник. Также там представлены косметические средства из Китая, Южной Кореи, Турции, Белоруссии, ОАЭ, Индии, Италии, Ирана, Казахстана, Франции, Германии, Узбекистана.

На площадке можно проследить весь путь товара — от разработки формулы и сырья до конечного продукта и выпуска. На выставке представлены поставщики ингредиентов, производители упаковки, оборудования, а также бренды косметики, парфюмерии и средств для дома.

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

