В Калужской области высадили 3 тысячи елей к юбилею Козельского лесничества

Министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа отметил, что жители региона ежегодно принимают участие в акции «Сохраним лес». С 2019 года к ней присоединились более 18 тыс. человек. За 6 лет они высадили около 4,5 млн деревьев. В этом году в ходе акции в Калужской области планируется организовать примерно 20 мероприятий по восстановлению зеленых насаждений на пострадавших от огня территориях и местах вырубок.