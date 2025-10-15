В Калужской области высадили 3 тысячи елей к юбилею Козельского лесничества

Около 3 тысяч молодых елей высадили волонтеры Калужской области на территории Козельского лесничества. Мероприятие прошло в ходе акции «Сохраним лес» по нацпроекту «Экологическое благополучие» и было приурочено к столетию лесничества, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Общая площадь Козельского лесничества составляет 47 232 гектара. Оно включает в себя четыре участковых лесхоза: Каменское, Лихвинское, Сосенское и Волконское. Новые деревья появились в Сосенском лесничестве. Там волонтеры высадили сеянцы с закрытой корневой системой, которые отличаются высокой приживаемостью. Молодой лес стал символическим подарком Козельскому лесничеству на вековой юбилей.
Министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа отметил, что жители региона ежегодно принимают участие в акции «Сохраним лес». С 2019 года к ней присоединились более 18 тыс. человек. За 6 лет они высадили около 4,5 млн деревьев. В этом году в ходе акции в Калужской области планируется организовать примерно 20 мероприятий по восстановлению зеленых насаждений на пострадавших от огня территориях и местах вырубок.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.