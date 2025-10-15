Омский губернатор назначил первого замначальника областного Госстройнадзора

Панфилов работает на данном посту с октября прошлого года. И ныне фактически он является и и.о. руководителя областного Госстройнадзора, так как занимавший ранее пост начальника управления Ильшат Чанышев уже не значится на вкладке «Руководство» на официальной интернет-странице ведомства. Вместо него там тоже никто не вписан.