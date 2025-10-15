Ричмонд
Омский губернатор назначил первого замначальника областного Госстройнадзора

Фактически с недавнего времени Дмитрий Панфилов работает в качестве и.о. руководителя ведомства.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 15 октября, на портале государственной правовой информации опубликовали распоряжение губернатора Виталия Хоценко о назначении первого зама областного Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы. Еще на один год им вновь стал Дмитрий Панфилов.

«Назначить Панфилова Дмитрия Николаевича первым заместителем начальника Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области 16 октября 2025 года сроком на один год», — сказано в распоряжении.

Панфилов работает на данном посту с октября прошлого года. И ныне фактически он является и и.о. руководителя областного Госстройнадзора, так как занимавший ранее пост начальника управления Ильшат Чанышев уже не значится на вкладке «Руководство» на официальной интернет-странице ведомства. Вместо него там тоже никто не вписан.

Ранее мы сообщали, что Виталий Хоценко переназначил четырех руководителей стратегических управлений облправительства.