Омский губернатор назначил первого замначальника областного Госстройнадзора

В среду, 15 октября, на портале государственной правовой информации опубликовали распоряжение губернатора Виталия Хоценко о назначении первого зама областного Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы. Еще на один год им вновь стал Дмитрий Панфилов.
«Назначить Панфилова Дмитрия Николаевича первым заместителем начальника Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области 16 октября 2025 года сроком на один год», — сказано в распоряжении.
Панфилов работает на данном посту с октября прошлого года. И ныне фактически он является и и.о. руководителя областного Госстройнадзора, так как занимавший ранее пост начальника управления Ильшат Чанышев уже не значится на вкладке «Руководство» на официальной интернет-странице ведомства. Вместо него там тоже никто не вписан.
Ранее мы сообщали, что Виталий Хоценко переназначил четырех руководителей стратегических управлений облправительства.