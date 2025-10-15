Кубанский завод оптимизировал процесс обработки семян

Ведущий производитель обработанных семян различных культур — компания «КубаньСемАгро» — подвел итоги внедрения бережливых технологий по федпроекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Оптимизировать производство сотрудникам предприятия помогали эксперты регионального центра компетенций (РЦК), сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края.
На протяжении полугода специалисты РЦК совместно с рабочей группой «КубаньСемАгро» улучшали процесс обработки семян. Благодаря производственному анализу удалось выявить узкие места, а затем найти решения для повышения эффективности и качества продукции. В результате оптимизации и более рационального использования ресурсов сократилось время на обработку и транспортировку семян. Производительность выросла на 16%, время прохождения всех этапов процесса уменьшилось на 21%, а объем запасов в потоке снизился вдвое.
На сегодняшний день в Краснодарском крае участниками федерального проекта «Производительность труда» являются более 380 компаний. Чтобы присоединиться к проекту, необходимо подать заявку на официальном сайте производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.