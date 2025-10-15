Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кубанский завод оптимизировал процесс обработки семян

Внедрить бережливые технологии компании помогли эксперты регионального центра компетенций.

Ведущий производитель обработанных семян различных культур — компания «КубаньСемАгро» — подвел итоги внедрения бережливых технологий по федпроекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Оптимизировать производство сотрудникам предприятия помогали эксперты регионального центра компетенций (РЦК), сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края.

На протяжении полугода специалисты РЦК совместно с рабочей группой «КубаньСемАгро» улучшали процесс обработки семян. Благодаря производственному анализу удалось выявить узкие места, а затем найти решения для повышения эффективности и качества продукции. В результате оптимизации и более рационального использования ресурсов сократилось время на обработку и транспортировку семян. Производительность выросла на 16%, время прохождения всех этапов процесса уменьшилось на 21%, а объем запасов в потоке снизился вдвое.

На сегодняшний день в Краснодарском крае участниками федерального проекта «Производительность труда» являются более 380 компаний. Чтобы присоединиться к проекту, необходимо подать заявку на официальном сайте производительность.рф.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.