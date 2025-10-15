Кубанский завод оптимизировал процесс обработки семян

На протяжении полугода специалисты РЦК совместно с рабочей группой «КубаньСемАгро» улучшали процесс обработки семян. Благодаря производственному анализу удалось выявить узкие места, а затем найти решения для повышения эффективности и качества продукции. В результате оптимизации и более рационального использования ресурсов сократилось время на обработку и транспортировку семян. Производительность выросла на 16%, время прохождения всех этапов процесса уменьшилось на 21%, а объем запасов в потоке снизился вдвое.