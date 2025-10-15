Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рекордное количество туристов посетило Ставрополье с начала года

Динамика турпотока отслеживается с помощью операторов мобильной связи.

Почти 6,2 млн туристов побывали в Ставропольском крае в январе-сентябре этого года, что является рекордным показателем, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Работа по развитию туристической привлекательности субъектов РФ ведется в том числе при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

«Наш край привлекает гостей со всей страны. Чаще других к нам едут жители Москвы и Подмосковья, Кубани, Ростовской области. Это значит, что наш курортный продукт востребован. Динамику турпотока отслеживаем в деталях — с помощью аналитики операторов мобильной связи», — написал в своих соцсетях глава региона.

По его словам, для развития туристического потенциала в Ставрополье работают над расширением номерного фонда и развитием курортов. Он также добавил, что в этих целях ведется благоустройство территорий, реализуется комплексный план модернизации инфраструктуры — социальной, коммунальной, энергетической и дорожной.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.