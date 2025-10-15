Обучение в «Школе фермера» пройдут 46 жителей Пермского края

«“Школа фермера” — это наша уверенность в том, что в будущем в отрасли появятся сельхозтоваропроизводители, обладающие современными знаниями и подходами к агробизнесу. По статистике, выпускники “Школы фермера” с более высокой долей вероятности становятся победителями конкурса “Агростартап”. Прежде всего, потому что очень детально в процессе учебы разбирают проект — от идеи до оценки его экономической эффективности. В этом году проект получил еще более высокую значимость, ведь 50% участников “Школы фермера” — это наши герои, ветераны специальной военной операции», — отметила министр агропромышленного комплекса Прикамья Анна Быкова.