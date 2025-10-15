Обучение в «Школе фермера» пройдут 46 жителей Пермского края

Участниками образовательного проекта «Школа фермера» в Пермском крае станут 46 жителей региона. Инициатива реализуется в целях достижения показателей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве агропромышленного комплекса Прикамья.
Это уже 12-й поток совместного проекта Россельхозбанка и Минсельхоза РФ, направленного на подготовку квалифицированных кадров в агропромышленном комплексе. Новая волна «Школы фермера» стартовала в 56 регионах России. В Пермском крае на обучение было подано 170 заявок, конкурсный отбор прошли 46 человек, из них 23 ветерана СВО и члены их семей, которые имели приоритет в зачислении.
«“Школа фермера” — это наша уверенность в том, что в будущем в отрасли появятся сельхозтоваропроизводители, обладающие современными знаниями и подходами к агробизнесу. По статистике, выпускники “Школы фермера” с более высокой долей вероятности становятся победителями конкурса “Агростартап”. Прежде всего, потому что очень детально в процессе учебы разбирают проект — от идеи до оценки его экономической эффективности. В этом году проект получил еще более высокую значимость, ведь 50% участников “Школы фермера” — это наши герои, ветераны специальной военной операции», — отметила министр агропромышленного комплекса Прикамья Анна Быкова.
В Пермском крае проект проходит в пятый раз. За предыдущие потоки в рамках обучения подготовлены для сельского хозяйства региона более 140 аграриев. «Школа фермера», полностью бесплатная для слушателей, реализуется на базе Пермского государственного аграрно-технологического университета. Это уникальная платформа знаний, которая позволит начать бизнес с нуля, а уже действующим аграриям — поднять свое хозяйство на более высокий, рентабельный уровень.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.