Донские школьники познакомились в октябре с ИИ-агентами и их возможностями

— Сегодня технологии искусственного интеллекта проникают во все сферы нашей жизни и значительно упрощают многие рутинные процессы. Для нас важно не просто популяризировать AI-технологии, но и помогать людям понять, как они работают и чем могут быть полезны для каждого. Для этого мы и проводим обучение по работе с искусственным интеллектом для учащихся школ. Мы увидели живой интерес ростовских школьников к теме искусственного интеллекта. Для ребят это не абстрактное понятие, а инструмент, с которым многие уже знакомы. «Урок цифры» помог им перейти от простого использования к пониманию принципов работы технологий, которые в ближайшие годы станут неотъемлемой частью их профессиональной жизни, — отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.