Донские школьники познакомились в октябре с ИИ-агентами и их возможностями

Ростовская область в октябре присоединилась к новому сезону всероссийской образовательной акции «Урок цифры». В донских школах при поддержке Сбера уже прошло 15 уроков этого цикла, в которых приняли участие свыше 300 учащихся. На первом уроке обсуждалась тема «ИИ-агенты» — «умные» программы.
Донские школьники познакомились с AI-агентами, созданными на основе генеративного ИИ, которые меняют привычный уклад жизни. Дети узнали, что умные программы сами определяют последовательность шагов для достижения целей, автоматизируют рутинные задачи, обрабатывают документы, консультируют в режиме реального времени и учатся на практике. Эксперты рассказали ребятам о правилах безопасной и эффективной эксплуатации современных цифровых решений.
Антон Усачев, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: предоставлено пресс-службой банка.
— Сегодня технологии искусственного интеллекта проникают во все сферы нашей жизни и значительно упрощают многие рутинные процессы. Для нас важно не просто популяризировать AI-технологии, но и помогать людям понять, как они работают и чем могут быть полезны для каждого. Для этого мы и проводим обучение по работе с искусственным интеллектом для учащихся школ. Мы увидели живой интерес ростовских школьников к теме искусственного интеллекта. Для ребят это не абстрактное понятие, а инструмент, с которым многие уже знакомы. «Урок цифры» помог им перейти от простого использования к пониманию принципов работы технологий, которые в ближайшие годы станут неотъемлемой частью их профессиональной жизни, — отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.
Материалы урока, включающие видеолекции, интерактивные тренажеры и методички, размещены в свободном доступе на платформе проекта. Это дает возможность учителям и родителям углублять знания детей о технологиях AI-агентов вне школьных стен.
НАША СПРАВКА.
Проект «Урок цифры» реализуется уже восемь лет в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации». Создан проект АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России. Тему «ИИ-агенты» для первого урока подготовили эксперты Сбера.