В Омске вводят новые требования для установки фасадных вывесок

Администрация Омска готовит изменения в правилах установки фасадных вывесок для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Проект постановления был опубликован на официальном сайте мэрии.
Согласно проекту, максимальная высота вывесок на фасадах многоквартирных домов будет ограничена 0,5 м, при этом их длина не должна выходить за пределы занимаемых помещений. Для нежилых зданий высота вывесок может составлять до 1 м, а длина также будет зависеть от площади, занимаемой организациями или предпринимателями.
На фасадах объектов культурного наследия вывески не должны превышать 0,3 м по высоте, и их длина также должна соответствовать занимаемым помещениям. Для нестационарных торговых объектов установка вывесок будет регулироваться требованиями к архитектурному облику таких объектов.
Проект также уточняет размеры различных типов вывесок: максимальная высота вывесок, указывающих перечень товаров или услуг, не должна превышать 0,6 м, а длина — 0,4 м. Для вывесок с указанием режима работы установлены те же параметры. Вывески с адресами объектов должны иметь высоту не более 0,2 м, а длина будет зависеть от количества текстовых элементов.
Особое внимание уделено информационным панно застройщиков, чья высота не может превышать 3 м, а длина будет зависеть от размера ограждения строительной площадки.
Для крышных вывесок размеры будут определяться в зависимости от этажности здания. Так, для одно- и двухэтажных объектов максимальная высота вывески — 1,5 м, для трёх- и четырёхэтажных — 2 м, для пятиэтажных — 3 м, а для объектов выше пяти этажей — до 5 м. Длина крышной вывески не может превышать длину фасада здания.