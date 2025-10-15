В Омске вводят новые требования для установки фасадных вывесок

Для крышных вывесок размеры будут определяться в зависимости от этажности здания. Так, для одно- и двухэтажных объектов максимальная высота вывески — 1,5 м, для трёх- и четырёхэтажных — 2 м, для пятиэтажных — 3 м, а для объектов выше пяти этажей — до 5 м. Длина крышной вывески не может превышать длину фасада здания.