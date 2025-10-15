Три станции водоочистки установили в Угличском округе Ярославской области

Новые объекты водоснабжения построили в трех населенных пунктах Угличского округа Ярославской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ввод сооружений в эксплуатацию улучшит качество питьевой воды для почти 200 человек, сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов региона.
Станции водоочистки установили в селах Заозерье, Воздвиженское и Дивная Гора. На строительство этих объектов было направлено более 10 млн рублей. Объекты оборудованы блоками механической очистки, это позволяет снизить количество железа в воде.
«Работа по модернизации объектов водоснабжения в области проводится поэтапно в рамках федеральных и региональных программ, а также за счет средств ресурсоснабжающих организаций. Большая работа также проводится по проекту “Модернизация коммунальной инфраструктуры”. Современные станции позволяют обеспечить тысячи людей чистой и качественной водой», — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
По его словам, станции водоочистки планируется еще установить в селах Медягино, Середа и поселках Тихменево, Красный Профинтерн, Бурмакино, Строитель, Никульское. Одновременно осуществляются строительство и капитальный ремонт водопроводов до поселка Балобаново Рыбинского округа, на улицах Проездной, Советской, Полевой и в районе «Сокольская слобода» города Переславля-Залесского.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.