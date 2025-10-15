В больнице Лысогорского района Саратовской области обновили отделение

Капитальный ремонт здания акушерско-гинекологического отделения завершился в Лысогорской районной больнице Саратовской области. Работы в медучреждении велись по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
Специалисты обновили потолки, стены, полы, заменили двери и сантехнику, а также привели в порядок системы водоснабжения, канализации и электроснабжения. Помимо этого, рабочие отремонтировали цоколь, отмостки и крыльцо. Также завершены работы еще в двух отделениях больницы — хирургическом и детском.
В целом в этом году в Саратовской области обновят 12 медучреждений. Кроме Лысогорской больницы в перечень вошли фельдшерско-акушерский пункт села Красный Яр, поликлиника № 2 в Балакове, акушерское отделение Пугачевской районной больницы и другие объекты.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.