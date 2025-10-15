В торговом порту Владивостока запущен новый сезон проекта «Билет в будущее»

«FESCO активно работает над подготовкой кадров для отрасли, в том числе в рамках проектов по ранней профориентации. Во время визита в ВМТП школьники узнают о возможностях работы в логистической сфере, что очень востребовано среди молодежи Приморья, проходят тестирование на наиболее подходящую профессию. Это, безусловно, помогает школьникам сделать непростой шаг по направлению во взрослую жизнь, выбрав свой профессиональный путь, определить карьерную траекторию и сфокусироваться на необходимых навыках», — рассказал управляющий директор ВМТП Иван Радченко.