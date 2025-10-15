В торговом порту Владивостока запущен новый сезон проекта «Билет в будущее»

Новый сезон профориентационного проекта «Билет в будущее» для школьников Приморского края стартовал во Владивостокском морском торговом порту (ВМТП), который входит в транспортную группу FESCO. «Билет в будущее» реализуется по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в FESCO.
В ВМТП учащиеся могут узнать об основных производственных процессах, увидеть, как ведутся работы на причалах, и познакомиться с портовой техникой. Первыми в этом учебном году с работой крупнейшего логистического предприятия края ознакомились 17 старшеклассников владивостокской школы № 11. До конца ноября запланированы четыре визита в торговый порт с участием 80 школьников. Помимо Владивостока география проекта охватывает Надеждинский, Партизанский и Октябрьский муниципальные округа Приморья.
«FESCO активно работает над подготовкой кадров для отрасли, в том числе в рамках проектов по ранней профориентации. Во время визита в ВМТП школьники узнают о возможностях работы в логистической сфере, что очень востребовано среди молодежи Приморья, проходят тестирование на наиболее подходящую профессию. Это, безусловно, помогает школьникам сделать непростой шаг по направлению во взрослую жизнь, выбрав свой профессиональный путь, определить карьерную траекторию и сфокусироваться на необходимых навыках», — рассказал управляющий директор ВМТП Иван Радченко.
Для организации визита старшеклассников во Владивостокский морской торговый порт краевые школы могут обратиться к оператору проекта «Билет в будущее» — в региональный модельный центр.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.