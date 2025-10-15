Эксперимент по легализации гостевых домов запущен в Иркутской области

Итак, прежде всего: длительность эксперимента в Иркутской области составит 2 года, то есть до 31 декабря 2027-го. Как пояснила депутатам руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова, в законопроекте перечислены основные требования к таким видам гостиничного бизнеса, как гостевые дома. Например, в гостевом доме не должно быть больше 15 номеров, комнаты должны быть оборудованы системами вентиляции и пожаротушения, а также доступом к интернету. Одновременно размещать в гостевом доме можно не более 45 человек. Речь идет о таком роде услуг, которые оказывают физические лица, сдавая комнаты или отдельные домики гостям.