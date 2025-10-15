Эксперимент по легализации гостевых домов запущен в Иркутской области

На очередной сессии областного парламента рассматривался в первом чтении законопроект, касающийся деятельности такого вида туристических услуг, как гостевые дома. Дело в том, что Иркутская область вступила в федеральный эксперимент по легализации бизнеса такого рода и новый закон позволит определить основные требования, предъявляемые к таким местам размещения.
Итак, прежде всего: длительность эксперимента в Иркутской области составит 2 года, то есть до 31 декабря 2027-го. Как пояснила депутатам руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова, в законопроекте перечислены основные требования к таким видам гостиничного бизнеса, как гостевые дома. Например, в гостевом доме не должно быть больше 15 номеров, комнаты должны быть оборудованы системами вентиляции и пожаротушения, а также доступом к интернету. Одновременно размещать в гостевом доме можно не более 45 человек. Речь идет о таком роде услуг, которые оказывают физические лица, сдавая комнаты или отдельные домики гостям.
— Иркутская область стала одним из пилотных регионов, где стартовал федеральный эксперимент, — отметила вице-спикер Заксобрания Наталья Дикусарова. — В ближайшее время должны быть разработаны соответствующие документы, чтобы урегулировать деятельность предпринимателей на региональном уровне.
В разработке нормативных документов будут принимать участие не только депутаты областного парламента, но и представители бизнес-сообщества, общественники. В дальнейшем такой закон поможет вывести данный вид услуг из теневой ниши, а также поможет обеспечить определенный уровень сервиса для гостей.