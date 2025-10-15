Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске хирургам-имплантологам работодатели готовы платить 400 тысяч рублей

Также в тройку лидеров по уровню заработка вошли строитель, повар и IT-специалист.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске хирургам-имплантологам работодатели готовы платить 400 тысяч рублей. Также в лидерах по высоким зарплатам в октябре 2025 года — инженер IT-поддержки. Согласно данным сервиса по поиску работы SuperJob, IT-специалисту предлагают зарплату до 120 тысяч рублей в месяц.

— Хирургу-имплантологу, переезжающему в Иркутск из другого города, готовы оплатить аренду жилья за первый месяц и вернуть затраты на авиабилеты, — уточнили в пресс-службе сервиса.

IT-специалисту обещают премии, материальную помощь в сложных жизненных ситуациях, а также оплату проезда к месту отпуска и обратно. Также в тройку лидеров по уровню заработка вошли также строитель с доходом от 80 до 150 тысяч рублей ежемесячно и универсальный повар для ресторана с зарплатой от 70 до 120 тысяч рублей.