В Иркутске хирургам-имплантологам работодатели готовы платить 400 тысяч рублей. Также в лидерах по высоким зарплатам в октябре 2025 года — инженер IT-поддержки. Согласно данным сервиса по поиску работы SuperJob, IT-специалисту предлагают зарплату до 120 тысяч рублей в месяц.
— Хирургу-имплантологу, переезжающему в Иркутск из другого города, готовы оплатить аренду жилья за первый месяц и вернуть затраты на авиабилеты, — уточнили в пресс-службе сервиса.
IT-специалисту обещают премии, материальную помощь в сложных жизненных ситуациях, а также оплату проезда к месту отпуска и обратно. Также в тройку лидеров по уровню заработка вошли также строитель с доходом от 80 до 150 тысяч рублей ежемесячно и универсальный повар для ресторана с зарплатой от 70 до 120 тысяч рублей.