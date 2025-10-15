Ричмонд
«103 учащихся и 15 преподавателей эвакуированы». МЧС сообщило пожар в школе в Поставском районе

МЧС: 103 учащихся эвакуированы из-за возгорания в школе под Поставами.

Источник: Комсомольская правда

МЧС сообщило, что 103 учащихся эвакуированы из-за возгорания в школе под Поставами. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели выезжали по сообщению о задымлении в классе на первом этаже Камайской средней школы Поставского района. Информация поступила в МЧС 15 октября примерно в 10.32.

«Персоналом школы эвакуировано 103 учащихся и 15 человек преподавательского состава. Загорание утеплителя в вентиляторе вытяжки устранено до прибытия подразделений МЧС», — уточнили в пресс-службе.

МЧС сообщило о возгорании в школе под Подставами. Фото: телеграм-канал МЧС Беларуси.

И добавили, что в целях обеспечения безопасности, а также исключения дальнейшего распространения горения, сотрудниками МЧС было проведено детальное обследование всех помещений школы.

