Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковном Реутове прошел фестиваль «Парки. Осень. Заряжай»

Для гостей организовали литературные чтения, творческие мастерские и акцию по обмену книгами.

Центральный парк Реутова стал площадкой для проведения фестиваля «Парки. Осень. Заряжай». Мероприятие состоялось 4 октября при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Мы создали обширную программу для наших жителей вместе с волонтерами. Мы читаем стихи, установили тематическую фотозону осеннюю. Наши клубы и центры подготовили творческие мастерские. Мы вместе с художниками рисуем акварелью, расписываем 3D-модели, которые напечатали на 3D-принтере благодаря нашей школе программирования», — рассказала во время мероприятия заместитель директора по развитию парковых территорий в Реутове Алена Звягина.

В ходе фестиваля юные посетители постигали искусство изображения осеннего пейзажа, украшали нитками тыквы и фигурки ежей. Кроме того, в парке прошла акция «Подари книгам вторую жизнь», где любители чтения обменялись литературой и пополнили парковый шкаф для буккроссинга.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.