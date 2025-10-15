В ЕК осудили визит Сийярто в Москву, назвав его «неправильным сигналом»

Также в рамках своего выступления венгерский дипломат объявил атаки на нефтепровод «Дружба» со стороны Украины покушение на суверенитет Венгрии. Венгрия неоднократно заявляла об атаках на нефтепровод, возлагая ответственность за них на Украину. Последние августовские атаки привели к приостановке поставок нефти в Венгрию и Словакию. Как ранее сообщил Сийярто, в результате удара 22 августа обе страны остались без нефтяных поставок на пять дней.