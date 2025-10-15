Ричмонд
Шесть вузов Татарстана вошли в международный рейтинг «Три миссии»

Республика заняла третье место в России по количеству сильных университетов.

Источник: Комсомольская правда

Шесть университетов Татарстана вошли в престижный международный рейтинг «Три миссии университета». Как сообщил президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий, республика заняла почетное третье место среди всех регионов России по количеству представленных в топе вузов, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. В общемировой список вошли 2 000 учебных заведений.

Лидерами из Татарстана стали Казанский федеральный университет и Университет Иннополис, занявшие 20-е и 21-е места в российском зачете соответственно. При этом в мировом рейтинге Иннополис расположился на 511-й позиции, а КФУ — на 512-й. Также в список попали КНИТУ-КХТИ, КНИТУ-КАИ, Казанский государственный медицинский университет и Альметьевская Высшая школа нефти.