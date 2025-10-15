Шесть вузов Татарстана вошли в международный рейтинг «Три миссии»

Лидерами из Татарстана стали Казанский федеральный университет и Университет Иннополис, занявшие 20-е и 21-е места в российском зачете соответственно. При этом в мировом рейтинге Иннополис расположился на 511-й позиции, а КФУ — на 512-й. Также в список попали КНИТУ-КХТИ, КНИТУ-КАИ, Казанский государственный медицинский университет и Альметьевская Высшая школа нефти.