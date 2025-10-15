Ричмонд
Омского автомобилиста оштрафовали пять раз за один день

Водитель ВАЗа нарушал ПДД и снял тонировку на месте задержания.

Источник: Комсомольская правда

Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений вынес омичу пять постановлений за однодневные нарушения ПДД. За сутки водитель ВАЗ-211440 дважды превысил скорость, дважды проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил повороты без занятия крайнего положения. Новость сообщили 15 октября в ГИБДД.

На всех фото- и видеофиксациях четко прослеживается чрезмерная тонировка стекол транспортного средства. Информация о нарушителе поступила экипажам ДПС, которые остановили автомобиль на Ленинградской площади. За рулем находился молодой человек 1999 года рождения. На месте сотрудники составили очередной административный протокол — на этот раз за повторное несоблюдение требований по обязательному страхованию автогражданской ответственности.

Сразу после задержания водитель самостоятельно снял тонировочную пленку со стекол машины.

