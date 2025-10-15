В Башкирию с начала года прибыли свыше 140 тысяч мигрантов

«Сегодня миграция — это не просто вопрос цифр и разрешений, а мощный ресурс для развития экономики и общества. Мы выстраиваем систему, где иностранные специалисты становятся партнёрами в инвестиционных проектах и движущей силой для малого и среднего бизнеса, а не просто статистикой. Важная задача — помочь им почувствовать себя частью нашего социума, быстро адаптироваться и внести свой вклад в жизнь республики и страны», — подчеркнул Андрей Назаров.