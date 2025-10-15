В Башкирию с начала года прибыли свыше 140 тысяч мигрантов

На заседании правительства Башкортостана под председательством премьер-министра Андрея Назарова обсудили вопросы о реализации и совершенствовании миграционной политики в регионе.
Согласно последним данным, в прошлом году на миграционный учет встали более 160 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, а за 9 месяцев текущего года — 141 тысяча. Это на 18 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 62% всех мигрантов приехали в республику для работы.
По словам заместителя премьер-министра Ирека Сагитова, основные группы мигрантов — это граждане Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана, а также визовых стран (Индия, Китай, Турция, Египет).
Ирек Сагитов подчеркнул, что хорошо продуманная миграционная политика помогает справляться с сокращением численности населения, дефицитом рабочей силы и укрепляет межкультурные связи. Однако, по его словам, для обеспечения безопасности граждан и сохранения культурной идентичности, необходимо пресекать каналы нелегальной миграции и использовать современные методы контроля. Он особо отметил важность снижения уровня преступности среди мигрантов посредством их полной интеграции и адаптации к условиям жизни в регионе.
В настоящее время в Башкортостане иностранные работники привлекаются из 14 визовых стран по 101 профессии, чаще всего это работники лёгкой промышленности, сельского хозяйства — швеи, каменщики, обработчики птицы.
На основании патентов в компаниях республики работают граждане стран Центральной Азии — Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. По данным управления по вопросам миграции МВД по РБ, за 9 месяцев 2025 года выдано более 22 тысяч патентов на работу. Сумма налогов, собранных с патентов, превысила 916 млн рублей, это на 2% больше по сравнению с прошлым годом, отметил заместитель премьер-министра правительства РБ — министр спорта Руслан Хабибов.
Государственная программа помощи соотечественникам помогает переезжать в республику людям из-за рубежа. За 7 лет существования программы в республику прибыли 903 человека, в этом году ее участниками стали 49 соотечественников.
Премьер-министр Андрей Назаров назвал проблему нехватки рабочей силы актуальной задачей для региона. На сегодняшний день в республике открыто более 33 тысяч вакансий, и на одного незанятого гражданина в среднем приходится 3 вакансии. Особенно остро проблема ощущается в строительной отрасли и производстве, где на одного соискателя приходится по 7- 9 вакансий. Он отметил, что в целях сокращения дефицита трудовых ресурсов работодателями Башкортостана активно привлекаются иностранные работники.
«Сегодня миграция — это не просто вопрос цифр и разрешений, а мощный ресурс для развития экономики и общества. Мы выстраиваем систему, где иностранные специалисты становятся партнёрами в инвестиционных проектах и движущей силой для малого и среднего бизнеса, а не просто статистикой. Важная задача — помочь им почувствовать себя частью нашего социума, быстро адаптироваться и внести свой вклад в жизнь республики и страны», — подчеркнул Андрей Назаров.
По итогам заседания принято решение усилить работу по привлечению иностранных работников на свободные вакансии предприятий и организаций республики, не востребованные местными гражданами, а также приступить к разработке плана мероприятий по социокультурной адаптации мигрантов на ближайшие пять лет.