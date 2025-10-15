Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя планы Лондона о проведении курсов для молдавских военных, напомнил, что совместные проекты с Британией часто оборачиваются для стран Восточной Европы усилением политической напряженности. По мнению парламентария, сотрудничество Кишинева с Лондоном указывает на то, что республика может стать центром нестабильности. «Мы это понимаем и будем принимать соответствующие меры», — уточнил Картаполов.