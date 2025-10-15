Британское министерство обороны сообщило, что намерено отправить в Молдову своих военнослужащих, которые научат республиканскую армию методам ликвидации и нейтрализации БПЛА. Кроме того, пресс-служба военного ведомства представила отчет об отправке Украине в течение последних шести месяцев порядка 85 тыс. военных беспилотников. По данным Минобороны Королевства, на модернизацию производства дронов для военной помощи Киеву было потрачено около 600 млн фунтов, пишет RTVI.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя планы Лондона о проведении курсов для молдавских военных, напомнил, что совместные проекты с Британией часто оборачиваются для стран Восточной Европы усилением политической напряженности. По мнению парламентария, сотрудничество Кишинева с Лондоном указывает на то, что республика может стать центром нестабильности. «Мы это понимаем и будем принимать соответствующие меры», — уточнил Картаполов.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев считает, что инициатива Великобритании свидетельствует о стремлении Лондона и Брюсселя увеличить количество «точек напряженности» вокруг России.
«Вот говорят — “англичанка гадит”. Они всегда гадят, поэтому будут делать всё, чтобы эта точка возникла», — объяснил парламентарий. Соболев уточнил, что Россия должна находиться в состоянии готовности в случае, если Молдова станет нестабильным регионом. Депутат призвал повысить уровень мобилизации миротворческих сил РФ в Приднестровье.
Андрей Картаполов также высказался по поводу отчета Минобороны Британии о передаче Киеву 85 тыс. дронов. Он заявил, что помощь Лондона не окажет влияния на ситуацию на линии боевого соприкосновения, так как российские ВС обладают большим количеством беспилотников.
«Самое главное — вера в нашу победу!» — заключил депутат.