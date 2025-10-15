В порту Ростова грузооборот составил 6,4 млн тонн

За январь-сентябрь 2025 года через порт Ростова-на-Дону прошло 6,4 млн тонн грузов. Донские таможенники оформили около трех тысяч судов, обеспечивая работу ключевого транспортного узла Юга России. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.