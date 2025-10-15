Ричмонд
В порту Ростова грузооборот составил 6,4 млн тонн

Грузооборот ростовского порта превысил шесть млн тонн за девять месяцев 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

За январь-сентябрь 2025 года через порт Ростова-на-Дону прошло 6,4 млн тонн грузов. Донские таможенники оформили около трех тысяч судов, обеспечивая работу ключевого транспортного узла Юга России. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

В структуре экспортных поставок преобладает сельскохозяйственная продукция: пшеница, ячмень, кукуруза, семена сафлора, подсолнечное масло и продукты его переработки. Значительную долю также составляют товары нефтеперерабатывающей и угольной промышленности — дизельное топливо, смазочные масла, каменный уголь и кокс. Основными направлениями экспорта стали Турция, Египет и Ливан.

