Иркутскую область посетили сенаторы Совета Федерации РФ

Делегация членов Совета Федерации РФ, во главе с первым заместителем председателя СФ РФ Андреем Яцкиным, прибыла 15 октября в Иркутск. Сенаторы посетили строящуюся школу на улице Ярославского: объект находится в стадии завершения. Участие в экскурсии приняли и слушатели региональной программы для бойцов СВО «Герои Приангарья». Общую ситуацию со строительством новых учебных заведений в Приангарье обсудили на совещании в правительства региона.