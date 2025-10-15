Иркутскую область посетили сенаторы Совета Федерации РФ

Делегация членов Совета Федерации РФ, во главе с первым заместителем председателя СФ РФ Андреем Яцкиным, прибыла 15 октября в Иркутск. Сенаторы посетили строящуюся школу на улице Ярославского: объект находится в стадии завершения. Участие в экскурсии приняли и слушатели региональной программы для бойцов СВО «Герои Приангарья». Общую ситуацию со строительством новых учебных заведений в Приангарье обсудили на совещании в правительства региона.
Так, недавно Приангарье получило дополнительное финансирование на завершение школы в 26 микрорайоне Братска. При поддержке Совета Федерации госбюджет направил более 680 миллионов рублей. В целом стоимость объекта составила более 4 миллиардов рублей. Срок окончания работ назначен на 2027 год.
— Школа в Братске — уникальный объект, получивший финансирование напрямую из резервного фонда Правительства России, — подчеркнул Андрей Яцкин. — Сейчас очень важно в короткие сроки довести до подрядчика как эти средства, так и софинансирование региона и муниципалитета.
Обсуждалось также строительство школ в поселке Маркова, в микрорайоне Союз и на ул. Ярославского в Иркутске.
— Все эти школы строим большой комплектности, но они точно будут востребованы, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.