Жители Иркутской области записываются к врачам через Платформу обратной связи

Жители Иркутской области записываются на прием к врачам через Платформу обратной связи. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, ее создали по поручению главы государства Владимира Путина и в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
— По данным управления губернатора Приангарья, о необходимости записи на прием к терапевту через Платформу сообщил житель Ангарска, — уточнили в пресс-службе регионального правительства.
На платформу поступило обращение от еще одной жительницы города нефтехимиков, которая также столкнулась с трудностями при записи к узкому специалисту. Организации здравоохранения быстро отреагировали на заявки. Пациентов проинформировали о дате, времени и месте приема.