Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Иркутской области записываются к врачам через Платформу обратной связи

Жители Ангарска столкнулись с трудностями при записи к узким специалистам.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Иркутской области записываются на прием к врачам через Платформу обратной связи. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, ее создали по поручению главы государства Владимира Путина и в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

— По данным управления губернатора Приангарья, о необходимости записи на прием к терапевту через Платформу сообщил житель Ангарска, — уточнили в пресс-службе регионального правительства.

На платформу поступило обращение от еще одной жительницы города нефтехимиков, которая также столкнулась с трудностями при записи к узкому специалисту. Организации здравоохранения быстро отреагировали на заявки. Пациентов проинформировали о дате, времени и месте приема.