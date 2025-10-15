Ричмонд
Белоусов: НАТО поддерживает военное присутствие на восточном фланге

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. НАТО поддерживает значительное военное присутствие на восточном фланге, активизировала учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ РФ и Белоруссии. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны стран.

Источник: Дмитрий Харичков/ТАСС

«Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран», — указал глава Минобороны РФ.

Белоусов подчеркнул, что сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны является одним из факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО.

