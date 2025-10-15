Белоусов: НАТО поддерживает военное присутствие на восточном фланге

«Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран», — указал глава Минобороны РФ.
Белоусов подчеркнул, что сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны является одним из факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО.
