Аудитория MAX превысила 45 миллионов человек

Более 45 миллионов человек зарегистрировались в MAX.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Число пользователей MAX превысило 45 миллионов, сообщили в пресс-службе платформы.

Подпишитесь на канал РИА Новости в МAX>>>

«Средний суточный охват в октябре вырос до 18,2 миллиона пользователей. Рекордные показатели были зафиксированы 7 и 10 октября, когда суточный охват превысил 21 миллион человек», — сказали в компании.

С момента запуска мессенджера:

пользователи отправили более трех миллиардов текстовых и более 20 миллионов видеосообщений;совершили более 700 миллионов звонков;число чатов увеличилось до 6,5 миллиона;каналов — до 11 тысяч.

Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе МAX будет «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».