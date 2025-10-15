В больнице Кубани на новом рентген-аппарате провели почти 7 тысяч осмотров

«Выполнять исследования у постели больного очень важно именно для пациентов реанимации, так как часто они находятся на аппаратной вентиляции легких. Для окружающих это также безопасно, так как в современных передвижных рентген-аппаратах доза облучения крайне низкая», — сообщила заведующая отделением реанимации Татьяна Евтуховская.