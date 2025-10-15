В больнице Кубани на новом рентген-аппарате провели почти 7 тысяч осмотров

Врачи провели 6911 исследований на новом портативном передвижном рентген-аппарате, который установлен в Красноармейской центральной районной больнице в станице Полтавской Краснодарского края. Он поступил в учреждение в феврале по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Красноармейского района.
Оборудование используют для обследования маломобильных пациентов стационарных отделений, а также пациентов отделения анестезиологии и реанимации. Аппарат легко транспортируется, что позволяет проводить осмотры у постели больного. Устройство может применяться для исследования грудной клетки, конечностей, костей.
«Выполнять исследования у постели больного очень важно именно для пациентов реанимации, так как часто они находятся на аппаратной вентиляции легких. Для окружающих это также безопасно, так как в современных передвижных рентген-аппаратах доза облучения крайне низкая», — сообщила заведующая отделением реанимации Татьяна Евтуховская.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.