В Новосибирской области тарифы на тепло могут вырасти на 40%

Так, согласно документации, за каждое из полугодий рост тарифа ограничен 20%, по итогам года допустимое увеличение по разным зонам теплоснабжения составляет от 26% до 40%. Однако пока проекты находятся в стадии обсуждения — прием замечаний продлится до 29 октября.