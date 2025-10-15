В Новосибирской области тарифы на тепло могут вырасти на 40%

В Новосибирской области к 2026 году тарифы на тепло могут вырасти на 40%. Соответствующие проекты приказов «Об утверждении индикативных предельных уровней цен на тепловую энергию» опубликовали на портале «Электронная демократия», сообщает издание «Новая Сибирь».
Так, согласно документации, за каждое из полугодий рост тарифа ограничен 20%, по итогам года допустимое увеличение по разным зонам теплоснабжения составляет от 26% до 40%. Однако пока проекты находятся в стадии обсуждения — прием замечаний продлится до 29 октября.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что все многоквартирные дома в Новосибирске подключили к отоплению. Тепло не получили вовремя лишь 0,3 процента жилых домов.