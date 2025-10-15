«Экочемпионат» в Ростове-на-Дону объединил 1000 человек

Финал собрал тысячу участников Движения первых со всей Ростовской области. Активности проходили по трем направлениям. На мероприятии ребята могли создать арт-объекты из предметов вторичного сырья, посетить экоярмарку по изготовлению полезных в быту вещей и разработать экоколлекцию из предметов старой одежды на швейных машинках и с помощью фурнитуры. В конце были подведены итоги и награждены победители в номинациях «Экоколлекция», «Арт-объект», «Экоярмарка».