«Экочемпионат» в Ростове-на-Дону объединил 1000 человек

Финал крупнейшего регионального «Экочемпионата» прошел на площадке стадиона «Ростов-Арена». Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Участниками финала стали победители заочного этапа. Он проходил в онлайн-формате с марта 2025 года. Во время двух «Экосезонов» — «Эковесна» и «Эколето» — ребята выполняли различные задания: проводили субботники, высаживали деревья, собирали макулатуру, смотрели экофильмы и знакомили с экокультурой своих земляков.
Финал собрал тысячу участников Движения первых со всей Ростовской области. Активности проходили по трем направлениям. На мероприятии ребята могли создать арт-объекты из предметов вторичного сырья, посетить экоярмарку по изготовлению полезных в быту вещей и разработать экоколлекцию из предметов старой одежды на швейных машинках и с помощью фурнитуры. В конце были подведены итоги и награждены победители в номинациях «Экоколлекция», «Арт-объект», «Экоярмарка».
«Для развития экологического образования детей и подростков на Дону проводятся конкурсные и просветительские мероприятия. Их участниками ежегодно становятся более 400 тысяч обучающихся», — рассказала заместитель министра образования Ростовской области Екатерина Саковникова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.