ВЦИОМ: большинство россиян допускает разницу в возрасте партнеров не более 10 лет

ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян считает допустимой разницу в возрасте между супругами в 5−10 лет. При этом многие также воспринимают как проблему разрыв в 15−20 лет. И только пятая часть опрошенных считает, что разница в браке не важна. Такой же позиции придерживается певец Прохор Шаляпин. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что разница в возрасте — это личное дело каждой пары.