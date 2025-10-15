Ричмонд
С мошенников взыскали 200 тысяч рублей обманутой омички

Пенсионерка перевела деньги лже-сотруднику минфина.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Кировского округа Омска восстановила права 68-летней местной жительницы, ставшей жертвой телефонных аферистов. Летом 2025 года незнакомец позвонил пенсионерке через мессенджер, представившись сотрудником министерства финансов. Детали преступления сообщил канал t.me/prok_omsk.

Мошенник убедил женщину выполнить «необходимые манипуляции» для оформления дополнительных выплат. Введенная в заблуждение омичка перечислила более 200 тысяч рублей на указанные злоумышленником банковские счета. Вскоре жертва обмана обратилась в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

В ходе расследования удалось установить, что похищенные средства поступили на счета двух жителей Пермского края. Прокуратура направила в суд иски о взыскании неосновательного обогащения с получателей денег. В настоящее время заявления находятся на рассмотрении.

