В Тульской области отремонтировали улицы, названные в честь героев войны

Участки трех местных дорог, названных в честь героев Великой Отечественной войны, а также ведущих к памятникам и мемориалам, отремонтировали в Тульской области. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Тулаавтодоре».
Специалисты улучшили улицу Тихмянова в Туле, которая носит имя Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова. На участке протяженностью более 1,5 км заменили дорожное полотно, обновили тротуары и парковочные карманы. Также строители установили современные остановочные павильоны, отремонтировали ливневые колодцы и нанесли разметку.
Еще улучшили улицу Болдина, названную в честь генерал-полковника Ивана Васильевича Болдина, под командованием которого 50-я армия обороняла Тулу осенью 1941 года. На двух участках общей протяженностью около 2 км полностью обновили асфальтобетонное покрытие, тротуары, восстановили съезды, а также установили дорожные знаки и нанесли разметку.
В Алексине улучшили улицу Советскую, которая ведет к скверу «Ратной славы». В нем установлен памятный знак алексинцам, не вернувшимся с войны. На участке длиной около километра заменили асфальтобетонное покрытие, установили новые бордюры, пешеходные ограждения и дорожные знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.