В Казани врачи спасли пациента с редким поражением мозга

В Казани врачи успешно спасли 33-летнего пациента с крайне редким и угрожающим жизни синдромом MERS — поражением задней части мозолистого тела головного мозга. Частота возникновения этого заболевания не превышает одного случая на 100 тысяч человек в год, при этом многие случаи остаются нераспознанными из-за сложной диагностики.