В Казани врачи спасли пациента с редким поражением мозга

В Казани врачи успешно спасли 33-летнего пациента с крайне редким и угрожающим жизни синдромом MERS — поражением задней части мозолистого тела головного мозга. Частота возникновения этого заболевания не превышает одного случая на 100 тысяч человек в год, при этом многие случаи остаются нераспознанными из-за сложной диагностики.
Мужчина поступил в медучреждение с симптомами пневмонии, кашлем и общей слабостью. В течение недели у него также развились неврологические нарушения: бессонница, тремор рук, тяжесть в голове и повышенная тревожность. Консилиум врачей оперативно провел дифференциальную диагностику и поставил точный диагноз.
Для лечения был применен междисциплинарный подход. После стабилизации легочной инфекции и улучшения неврологического состояния пациента перевели в специализированное отделение для дальнейшей терапии. В результате лечение привело к нормализации температуры, значительному улучшению сна, снижению тремора и тревожности.